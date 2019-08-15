UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı
1 saat önce
UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.
UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa
'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı. UEFA üyesi 55 ülkeden basın mensupları ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran 80 teknik adam tarafından belirlenen listede Arjantinli Lionel Messi
, Portekizli Cristiano Ronaldo
ve Hollandalı Virgil Van
Dijk yer aldı.
Ödülü almaya hak kazanan oyuncu, 29 Ağustos'ta Monaco'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi
grup kura çekimi sırasında duyurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:52
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