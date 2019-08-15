Son Dakika Haberleri: UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı
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UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı

1 saat önce

UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.

UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı, System.String[]
UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı. UEFA üyesi 55 ülkeden basın mensupları ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran 80 teknik adam tarafından belirlenen listede Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Hollandalı Virgil Van Dijk yer aldı.

Ödülü almaya hak kazanan oyuncu, 29 Ağustos'ta Monaco'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında duyurulacak.
Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:52 
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