UEFA'dan 55 üye ülkedeki kulüplere mali destek

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle, milli takım organizasyonlarına katkısından dolayı 55 üye ülkenin kulüplerine yardım ödemelerini yapacağını açıkladı.

UEFA İcra Komitesi, bugün yaptığı toplantıda kulüpleri finansal anlamda rahatlatmaya yönelik kararlar aldı. Yapılan açıklamada kulüplere toplamda 200 milyon Euro'luk bir yardım yapılacağı bilgisi yer aldı. Bu 200 milyon Euro'nun 70 milyon Euro'luk kısmının, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi için oyuncularını serbest bırakan kulüplere, kalan 130 milyon Euro'luk kısmının ise UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası için oyuncularını serbest bırakan kulüplere dağıtılacağı belirtildi.

UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübün, 2018-2020 döneminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'ne katkılarından dolayı 3 bin 200 bin Euro'dan 630 bin Euro'ya kadar değişen miktarları kasasına sokacağını açıkladı. UEFA İcra Komitesi yaptığı açıklamada, bu yardım paketinin, koronavirüs salgını döneminde kulüplere nefes alma imkanı sağlayacağını kaydetti.

UEFA'nın açıkladığı paketteki ilk ödeme dönemi dağılımı şu şekilde:

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer almayan 39 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere toplamda 50 milyon Euro ödenecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off'larında yer alan 16 milli takım için oyuncularını serbest bırakan kulüplere 17,7 milyon Euro ödenecek. (Play-off maçları için ödenecek olan tutar, bu miktara dahil değildir)

Play-off'lar için serbest bırakılan oyuncularla ilgili 2,7 milyon Euro'luk bakiye, bu play-off maçlarının tamamlanmasıyla dağıtılacak.