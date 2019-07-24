UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev
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Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen; UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda FC Norrköping-Liepja maçını yönetecek.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen; UEFA Avrupa
Ligi 2. Eleme Turunda FC Norrköping-Liepja maçını yönetecek. İsveç
'in FC Norrköping ile Letonya
'nın Liepja takımları arasında 25 Temmuz 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Dördüncü Hakem olarak görev yapacak. Bu karşılaşmada, yine Türkiye
'den FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek
orta hakem olarak görev yapacak. İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Erdem Bayık
yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. - KAYSERİ
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