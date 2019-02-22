UEFA'dan Aek'ya 2 Yıl Men Cezası
1 saat önce
İSTANBUL / DHAUEFA Disiplin Kurulu, Yunanistan ekibi AEK'yı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında çıkan olaylar nedeniyle Avrupa kupalarından 2 yıl men etti.
İSTANBUL/ DHA
UEFA Disiplin Kurulu, Yunanistan
ekibi AEK'yı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax
maçında çıkan olaylar nedeniyle Avrupa
kupalarından 2 yıl men etti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde, 27 Kasım 2018 tarihinde oynanan maçta AEK, Hollanda
'nın Ajax takımına 2-0 yenilmiş, karşılaşmaya da olaylar damgasını vurmuştu.
UEFA sitesinden yapılan açıklamada da, ev sahibi ekibin çıkardığı olaylardan dolayı Yunanistan temsilcisi AEK'nın Avrupa'dan 2 yıl men edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:14 Kaynak: DHA
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