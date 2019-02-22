Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Aek'ya 2 Yıl Men Cezası

UEFA'dan Aek'ya 2 Yıl Men Cezası

1 saat önce

İSTANBUL / DHAUEFA Disiplin Kurulu, Yunanistan ekibi AEK'yı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında çıkan olaylar nedeniyle Avrupa kupalarından 2 yıl men etti.

UEFA'dan Aek'ya 2 Yıl Men Cezası, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

UEFA Disiplin Kurulu, Yunanistan ekibi AEK'yı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında çıkan olaylar nedeniyle Avrupa kupalarından 2 yıl men etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde, 27 Kasım 2018 tarihinde oynanan maçta AEK, Hollanda'nın Ajax takımına 2-0 yenilmiş, karşılaşmaya da olaylar damgasını vurmuştu.

UEFA sitesinden yapılan açıklamada da, ev sahibi ekibin çıkardığı olaylardan dolayı Yunanistan temsilcisi AEK'nın Avrupa'dan 2 yıl men edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:14 Kaynak: DHA

Avrupa, Ajax, Yunanistan, Spor
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