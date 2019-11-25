UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Lazio-Cluj maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL