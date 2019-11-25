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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Lazio-Cluj maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Lazio-Cluj maçında düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.


İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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