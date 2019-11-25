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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.


İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Ali Palabıyık, Romanya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:11 
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