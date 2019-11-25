UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
6 saat önce
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya'nın Lazio ile Romanya'nın Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:11
Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı Antalyaspor taraftarından LÖSEV'e destek Maç oynanırken rakibinin kafasını ısırdı! Club Brugge'de gündem Diagne! "Hata yaptı ve verdiğim cezayı çekiyor"