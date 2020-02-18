UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
Son Dakika Güncel UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

7 saat önce

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Eintracht Frankfurt'un, evinde Salzburg ile karşılaşacağı müsabakada düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Eintracht Frankfurt'un, evinde Salzburg ile karşılaşacağı müsabakada düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat 2020 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.

(İHA)

Ali Palabıyık, Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala için verilen beraat kararına itiraz edecek Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi 12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:04:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]