UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

11 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.


Ali Palabıyık, Frankfurt, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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