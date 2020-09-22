UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'unda Makedonya ekiplerinden Shkendija'nın sahasında Tottenham ile oynayacağı maçı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Makedonya'nın KF Shkendija ile İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

(İHA)