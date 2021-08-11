UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık , Slovenya 'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz 'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar