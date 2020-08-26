UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda yarın oynanacak FK Kukesi-Slavia Sofia maçını FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. - İSTANBUL