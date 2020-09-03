UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.
Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:50 - Kaynak: DHA
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