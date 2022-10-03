UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

03.10.2022 11:57
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Gabala ile Hajduk Split arasındaki UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Gabala ile Hajduk Split arasındaki UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turunda 4 Ekim Salı günü Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. Azerbaycan'ın Gabala Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden Kamal Umudlu olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Arda Kardeşler, Hajduk Split, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

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