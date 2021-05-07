UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açıldı

Geçtiğimiz ay İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından gelen tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi'nden Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter ve Atletico Madrid ayrılmıştı. UEFA ise bu yaşananları unutmadı ve yeni projeye kalkışanlara ceza verdi.

9 KULÜBÜN AVRUPA'DAKİ GELİRİNİN YÜZDE 5'İNE EL KOYACAK

12 kulübün ortak bir bildiri sonucunda açıkladığı ama daha sonra kulüplerin ayrıldığını açıklamasının ardından kağıt üzerinde kalan Avrupa Süper Ligi projesi için 9 kulübe ceza geldi. Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur olmak üzere 9 takımın yeni bir sezondaki UEFA kulüp organizasyonlarındaki gelirlerinin yüzde 5'ine el koyulacak. Bununla birlikte bu kulüpler çocuklar ve gençlerin futbola katılımını arttırmak adına toplam 15 milyon euro bağış yapacak. Ayrıca bu 9 kulüp önümüzdeki yıllarda UEFA'nın tanımadığı farklı bir organizasyonda oynamak için tekrar adım atarlarsa kulüp başına 100 milyon euro ve Kulüp Taahhüt Beyannamesi'nde yer alan herhangi bir taahhüdü ihlal ederse ek olarak 50 milyon euro ceza ödeyecek.

3 DEV İÇİN SORUŞTURMA

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden henüz ayrılmayan İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid ile İtalya'dan Juventus hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.