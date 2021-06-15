UEFA'dan Avusturyalı futbolcu Arnautovic'e soruşturma

Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?