UEFA'dan Belarus kararı - Son Dakika
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UEFA'dan Belarus kararı

03.03.2022 16:11
UEFA'dan Belarus kararı

UEFA, Belarus Milli Takımı'nın ve kulüp takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını açıkladı.

UEFA, Belarus Milli Takımı'nın ve kulüp takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını açıkladı.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylarda Rusya'ya destek veren Belarus ile ilgili kararını verdi. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Belarus Milli Takımı'nın ve kulüp takımlarının iç saha karşılaşmalarını tarafsız sahada oynayacağını duyurdu.

Ayrıca Belarus'un ev sahibi olarak oynayacağı müsabakalara seyirci alınmayacağı da ifade edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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