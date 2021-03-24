UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu ceza

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarında yer alması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı vurgulandı. Siyah-beyazlı kulübün 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarına katılması halinde elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağını açıkladı.Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da ifade edildi.