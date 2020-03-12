UEFA'dan corona virüsü toplantısı! EURO 2020'nin kaderi... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan corona virüsü toplantısı! EURO 2020'nin kaderi... - Son Dakika Spor

UEFA'dan corona virüsü toplantısı! EURO 2020'nin kaderi...

6 saat önce

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.

UEFA'dan corona virüsü toplantısı! EURO 2020'nin kaderi..., System.String[]

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.


Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.


"2021 YAZINDA OYNANACAK"


İspanya basınından AS'ta yer alan haberde "17 Mart'taki toplantısında öncelikli olarak EURO 2020 kararını değerlendirmeye alacak ve en kuvvetli ihtimal olarak EURO 2020'nin bu yaz değil, 2021 yazında düzenlenmesini öneri olarak sunacak" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:30 
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