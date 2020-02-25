UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir - Son Dakika Dünya

UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir

21 dakika önce

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve spor organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.

UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir, System.String[]

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve spor organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.


İtalyan devlet kanalı RAI'ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Uva, salgının son günlerde Avrupa'da çok hızlı yayıldığının farkında olduklarını vurgulayarak, "UEFA olarak şu anda beklemedeyiz. Salgından etkilenen her ülkeyi ve oralarda düzenlenen spor organizasyonlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:57 
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