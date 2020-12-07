UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

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