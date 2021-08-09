UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev - Son Dakika

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne