UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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UEFA, hakem Cüneyt Çakır'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:56 Kaynak: AA
UEFA, hakem Cüneyt Çakır
'ı Romanya
'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag
takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi
play-off turu ilk maçında görevlendirdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek
olacak.
Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan
ve Ali Palabıyık
görevlendirildi.
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