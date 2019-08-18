Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

25 dakika önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev, System.String[]
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görev yapacak.


Cüneyt Çakır, Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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