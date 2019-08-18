UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasını yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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