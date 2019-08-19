UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
27 dakika önce
Cüneyt Çakır, CFR Cluj ile Slavia Praha takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde düdük çalacak.
Cüneyt Çakır Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
, CFR Cluj ile Slavia Praha takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi
play-off mücadelesinde düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya
'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Praha takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci müsabakasını yönetecek.
Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek
olacak.
VAR hakemleri olarak da Mete Kalkavan
ve Ali Palabıyık
görev yapacak. - İSTANBUL
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