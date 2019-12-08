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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli takımının Belçika Ligi ekiplerinden Genk'i sahasında konuk edeceği mücadeleyi yöneteceği bildirildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.Napoli ile Genk arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak.


Cüneyt Çakır, Napoli, Genk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:33 Kaynak: DHA
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