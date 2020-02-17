UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak olan Tottenham - Leipzig mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak olan Tottenham - Leipzig mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA'dan Devler Ligi'nde Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham - Leipzig müsabakasında düdük çalacağı açıklandı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Halil Umut Meler kenarda olacak.

Müsabakanın VAR hakemi olarak ise Mete Kalkavan ekran başına geçecek. Abdülkadir Bitigen de karşılaşmanın AVAR'ı olacak.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Cüneyt Çakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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