UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a Görev
28 dakika önce
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, İsveç'teki 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görev yapacak.
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek
İşcan, İsveç
'teki 2019 Avrupa
U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, 23-29 Mart 2019 tarihleri arasında İsveç'te oynanacak 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:25 Kaynak: İHA
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