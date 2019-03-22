Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a Görev

UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a Görev

28 dakika önce

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, İsveç'teki 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görev yapacak.

UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a Görev, System.String[]
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, İsveç'teki 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, 23-29 Mart 2019 tarihleri arasında İsveç'te oynanacak 2019 Avrupa U17 Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:25 Kaynak: İHA

Avrupa, Dilan Deniz Gökçek, İsveç, Spor
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