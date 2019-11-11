UEFA'dan Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev
8 saat önce
Deniz Dilan Gökçek İşcan, UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Gürcistan arasındaki maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Deniz Dilan Gökçek İşcan, UEFA Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu'nda Danimarka ile Gürcistan arasındaki maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, Danimarka ile Gürcistan takımları arasında 12 Kasım Salı günü oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Danimarka'nın Viborg şehrindeki Viborg Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
(İHA)
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