Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Erol Ersoy'a Görev

UEFA'dan Erol Ersoy'a Görev

20 dakika önce

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

UEFA'dan Erol Ersoy'a Görev, System.String[]
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamasında, "UEFA Gözlemcimiz Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında 23 Mart 2019 Cumartesi günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın Valencia şehrindeki Mestalla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Norveç, İspanya, Erol Ersoy, Spor
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