UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
6 saat önce
Erol Ersoy, UEFA tarafından Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Erol Ersoy, UEFA tarafından Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında İsveç'te düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. 9. Grup'ta Ukrayna, İsveç, Slovenya, Estonya takımları mücadele edecek. - İSTANBUL
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