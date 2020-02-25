UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, 27 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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