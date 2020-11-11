UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası G Grubu'nda yarın oynanacak Portekiz ile Belarus maçında görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Portekiz ile Belarus takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası G Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Portekiz'in Portimao şehrindeki Portimonense Stadyumu'nda yarın oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

(İHA)