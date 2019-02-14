Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev

UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev

1 saat önce

UEFA, FIFA kokartlı futsal kadın hakemi Fatma Özlem Tursun'a Portekiz'de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi.

UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev, System.String[]
UEFA, FIFA kokartlı futsal kadın hakemi Fatma Özlem Tursun'a Portekiz'de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakemimiz Fatma Özlem Tursun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek UEFA Kadınlar Futsal Avrupa Şampiyonası finallerinde görev alacak. Finallerde, Portekiz, Rusya, İspanya ve Ukrayna takımları mücadele edecek" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Avrupa, Portekiz, Spor
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