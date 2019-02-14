Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev

UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev

53 dakika önce

FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakem Fatma Özlem Tursun, UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası finallerinde görev alacak.

UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev, System.String[]
FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakem Fatma Özlem Tursun, UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası finallerinde görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fatma Özlem Tursun'un Portekiz'de yarın başlayacak organizasyonda düdük çalacağı belirtildi. Şampiyona 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Spor
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