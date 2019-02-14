UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a Görev
53 dakika önce
FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakem Fatma Özlem Tursun, UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası finallerinde görev alacak.
FIFA kokartlı Futsal Kadın Hakem Fatma Özlem Tursun, UEFA Kadınlar Avrupa
Futsal Şampiyonası finallerinde görev alacak. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, Fatma Özlem Tursun'un Portekiz
'de yarın başlayacak organizasyonda düdük çalacağı belirtildi. Şampiyona 17 Şubat Pazar günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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