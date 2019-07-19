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UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması

59 dakika önce

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

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Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulüp, borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandırması halinde para cezası 1 milyon avroya düşecek.
Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getiren UEFA, aksi takdirde kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyeceğine hükmetti.
UEFA ayrıca sarı-lacivertli kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki UEFA kadrolarının 23 futbolcuyla sınırlandırılmasına karar verdi.
Fenerbahçe, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:53 Kaynak: AA
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