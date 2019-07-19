UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması
59 dakika önce
Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:53 Kaynak: AA
'ye Avrupa
kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulüp, borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandırması halinde para cezası 1 milyon avroya düşecek.
Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getiren UEFA, aksi takdirde kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyeceğine hükmetti.
UEFA ayrıca sarı-lacivertli kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki UEFA kadrolarının 23 futbolcuyla sınırlandırılmasına karar verdi.
Berke Özer, Westerlo'ya gidiyor UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok Fenerbahçe'de Volkan Demirel çıkmazı! Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi