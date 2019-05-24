UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı
5 saat önce
Galatasaray'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk etti.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:23
'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe
'yi bir üst kurula sevk etti
Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi