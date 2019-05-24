Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

5 saat önce

Galatasaray'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk etti.

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı, System.String[]
Galatasaray'ın 2018-19 sezonu anlaşma şartlarına uyduğunu açıklayan UEFA, FFP şartlarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk etti
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:23 
Galatasaray, Fenerbahçe, Ekonomi
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