UEFA'dan Fenerbahçe'ye gelir kesintisi
UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Euro para cezası verildiğini bildirdi.
UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Avrupa kupalarından elde edeceği kazançtan 2 milyon Euro para cezası verildiğini bildirdi.UEFA yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasında kural ihlalinde bulunan Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsayacak Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerden 2 milyon Euro kesinti yapılacağını açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'nun verdiği karara ilişkin, Fenerbahçe'nin borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle verilen para cezasının 1 milyon Euro'ya indirme ihtimailinin olmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:52 Kaynak: DHA
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