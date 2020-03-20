Son Dakika › Spor › UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü... - Son Dakika Spor
UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü...
6 saat önce
SPOR ARENA DIŞ HABER | UEFA'nın kulüpler, federasyonlar ve futbolcular birliği ile salı günü yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play;'den doğacak zorlukları azaltmak için bir alt kurul oluşturulacağı belirtildi.
SPOR ARENA DIŞ HABER | UEFA'nın kulüpler, federasyonlar ve futbolcular birliği ile salı günü yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play;'den doğacak zorlukları azaltmak için bir alt kurul oluşturulacağı belirtildi.
Kurulacak çalışma grubunda UEFA, federasyonlar ve Avrupa Kulüpler Birliği'nden üyeler olacak ve koronavirüsün kulüpler üzerindeki maddi etkileri değerlendirilecek.
UEFA'nın FFP raporlarını İstediği dönem olan mayıs ayının sonunda kulüplere esneklik sağlayacağı da belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:12
Son Dakika Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz