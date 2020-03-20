UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü... - Son Dakika Spor

UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü...

6 saat önce

SPOR ARENA DIŞ HABER | UEFA'nın kulüpler, federasyonlar ve futbolcular birliği ile salı günü yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play;'den doğacak zorlukları azaltmak için bir alt kurul oluşturulacağı belirtildi.

UEFA'dan Finansal Fair Play kararı! Corona virüsü..., System.String[]

SPOR ARENA DIŞ HABER | UEFA'nın kulüpler, federasyonlar ve futbolcular birliği ile salı günü yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play;'den doğacak zorlukları azaltmak için bir alt kurul oluşturulacağı belirtildi.


Kurulacak çalışma grubunda UEFA, federasyonlar ve Avrupa Kulüpler Birliği'nden üyeler olacak ve koronavirüsün kulüpler üzerindeki maddi etkileri değerlendirilecek.


UEFA'nın FFP raporlarını İstediği dönem olan mayıs ayının sonunda kulüplere esneklik sağlayacağı da belirtildi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:12 

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