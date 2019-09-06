Son Dakika Haberleri: UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev
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UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.

UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tursun'un Letonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Letonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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