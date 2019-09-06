UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev
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FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:16 Kaynak: AA
FIFA kokartlı Türk futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tursun'un Letonya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası'nda UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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