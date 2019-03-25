Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Futsal Hakemi Murat Çolak'a Görev

UEFA'dan Futsal Hakemi Murat Çolak'a Görev

1 saat önce

FIFA kokartlı futsal hakemi Murat Çolak, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur maçlarında görev yapacak.

UEFA'dan Futsal Hakemi Murat Çolak'a Görev, System.String[]
FIFA kokartlı futsal hakemi Murat Çolak, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur maçlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Murat Çolak, başkent Üsküp'te yarın başlayacak organizasyonda görev alacak.

Çolak, Ukrayna ile Belçika arasında oynanacak açılış maçında 1. hakem olacak.

Organizasyonda ayrıca Kuzey Makedonya ve Romanya mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Üsküp, Avrupa, Makedonya, Spor
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