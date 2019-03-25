UEFA'dan Futsal Hakemi Murat Çolak'a Görev

FIFA kokartlı futsal hakemi Murat Çolak, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur maçlarında görev yapacak.

FIFA kokartlı futsal hakemi Murat Çolak, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek 19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası Elit Tur maçlarında görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Murat Çolak, başkent Üsküp'te yarın başlayacak organizasyonda görev alacak.



Çolak, Ukrayna ile Belçika arasında oynanacak açılış maçında 1. hakem olacak.



Organizasyonda ayrıca Kuzey Makedonya ve Romanya mücadele edecek.

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