UEFA'dan futsal hakemleri Kamil Çetin ve Ozan Soykan'a görev
08.12.2020 13:39
UEFA, futsal hakemleri Kamil Çetin ile Ozan Soykan'a Kazakistan ile Macaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev verdi.
UEFA, futsal hakemleri Kamil Çetin ile Ozan Soykan'a Kazakistan ile Macaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çetin ve Soykan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
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