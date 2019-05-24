Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Galatasaray'a iyi, Fenerbahçe'ye kötü haber

UEFA'dan Galatasaray'a iyi, Fenerbahçe'ye kötü haber

5 saat önce

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, Fenerbahçe'nin ise aynı sezonun şartlarını yerine getiremediğini açıkladı.

UEFA'dan Galatasaray'a iyi, Fenerbahçe'ye kötü haber, System.String[]
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, Fenerbahçe'nin ise aynı sezonun şartlarını yerine getiremediğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın UEFA ile arasındaki FFP anlaşması 2021-2022 sezonuna kadar devam edecek. Fenerbahçe ise anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:54 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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