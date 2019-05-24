UEFA'dan Galatasaray'a iyi, Fenerbahçe'ye kötü haber
5 saat önce
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, Fenerbahçe'nin ise aynı sezonun şartlarını yerine getiremediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:54 Kaynak: DHA
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Galatasaray
'ın 2018-2019 sezonu anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, Fenerbahçe
'nin ise aynı sezonun şartlarını yerine getiremediğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın UEFA ile arasındaki FFP anlaşması 2021-2022 sezonuna kadar devam edecek. Fenerbahçe ise anlaşma şartlarını yerine getiremediği için bir üst kurula sevk edildi.
Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
UEFA, Fenerbahçe'yi FFP Yüzünden Bir Üst Kurula Sevk Etti
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı
Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler