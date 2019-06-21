Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kabul mektubu
Son Dakika Spor Haber

UEFA'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kabul mektubu

1 saat önce

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiği bildirildi.

UEFA'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kabul mektubu, System.String[]
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı- kırmızılıların 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı. Mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülükleri'nin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.
Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:30 Kaynak: DHA
uefa şampiyonlar ligi, galatasaray, şampiyonlar ligi, uefa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması Bruma için transfer atağı! Çılgın rakam Al Shabab, Diagne'nin peşini bırakmıyor! 15 milyon euroluk teklif Babel'den kafa karıştıran paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:32:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi kabul mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]