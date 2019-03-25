Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev

UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev

1 saat önce

Türk hakemlerinden Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev, System.String[]
Türk hakemlerinden Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Faroe Adaları, Futbol, Romanya, HALİL UMUT MELER, Spor
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