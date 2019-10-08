Son Dakika Haberleri: UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev
Son Dakika Spor UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

22 dakika önce

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup'ta Moldova ile Galler arasında 11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup'ta Moldova ile Galler arasında 11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Ümit Öztürk, Moldova, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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