Son Dakika Haberleri: UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev
Son Dakika Spor UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

UEFA'dan hakem Ümit Öztürk'e görev, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


Moldova'nın Orhei şehrindeki District Sport Complex Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.


Ümit Öztürk, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:31 
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