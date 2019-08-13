UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Vitoria SC ile Letonya'nın FK Ventspils takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Almanya plastik poşetleri tamamen yasaklayacak

Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Eski Kırgızistan Devlet Başkan Atambayev, darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak