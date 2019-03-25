Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

1 saat önce

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev, System.String[]


FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22: 45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:57 Kaynak: DHA

Faroe Adaları, Romanya, HALİL UMUT MELER, Spor
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