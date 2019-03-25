UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev
1 saat önce
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya
ve Faroe Adaları
takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.
Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22: 45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar
Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan
olacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:57 Kaynak: DHA
UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev
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