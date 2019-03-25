Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

53 dakika önce

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev, System.String[]
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22: 45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Faroe Adaları, Romanya, HALİL UMUT MELER, Spor
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