Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika Spor Haber

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

1 saat önce

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Norveç'in Rosenborg ile Hollanda'nın PSV takımları arasındaki maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Halil Umut Meler, Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

HALİL UMUT MELER, Hollanda, Norveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı
PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]